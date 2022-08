Die Gasumlage ist eine zusätzliche Abgabe, die jede und jeder zahlen muss, der oder die Gas nutzt, zum Beispiel, um eine Wohnung zu heizen oder damit Produkte herzustellen. Am Montag hatte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber, bekannt gegeben, dass die staatliche Gasumlage zukünftig bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen wird. Auf die Kosten für jede genutzte Kilowattstunde Gas werden ab Oktober also 2,419 Cent aufgeschlagen. Dieser Wert gilt wahrscheinlich nicht für die gesamte Periode, sondern kann jeweils nach drei Monaten entsprechend der Marktentwicklung angepasst werden.



Grund für die Umlage sind die stark gestiegenen Kosten für Firmen, die Gas importieren. Bis Ende September müssen die Importeure die Mehrkosten noch selbst tragen. Dann können sie 90 Prozent der höheren Beschaffungskosten über die Umlage weiterreichen. Damit sollen Pleiten systemrelevanter Gasimporteure und letztlich Lieferausfälle verhindert werden. Der Energiekonzern RWE will die geplante Gasumlage nicht für sich in Anspruch nehmen. Auch der Energiekonzern Shell will einer Sprecherin zufolge vorerst kein Geld aus der Gasumlage von seinen Kunden einfordern.