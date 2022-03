Weniger Dünger Leibniz-Institut in Gatersleben sucht genügsame Pflanzen

Nicolaus von Wirén interessiert sich bei Pflanzen für Teile, die man normalerweise nicht sieht: die Wurzeln. Am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben baut er Gerste, Weizen und Zwischenkulturen in speziellen Glaskästen an. Er stellt sie schräg, sodass die Wurzeln immer an der Scheibe entlang wachsen.