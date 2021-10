Wer sein Auto im Zentrum von Magdeburg, Halle oder Dessau parkt, zahlt dafür maximal 50 Cent pro angefangener halber Stunde. Das ist gesetzlich geregelt. Die Grünen wollen diese Deckelung kippen.

Bundesweit lassen einige Landesregierungen den Städten und Kreisen bei Parkgebühren bereits freie Hand, etwa in Baden-Württemberg.

Kritiker des Vorschlags betonen, gerade die Pendler aus dem ländlichen Raum würden in der Diskussion vergessen.

Die Grünen im Landtag haben sich dafür ausgesprochen, die landesweite Deckelung der Parkgebühren in Sachsen-Anhalt abzuschaffen. Wie die Volksstimme am Sonnabend schreibt (€), will die Fraktion das bei der nächsten Sitzung des Landtages im November erreichen.

Preise fürs Anwohner-Parken nicht mehr bundesweit gedeckelt