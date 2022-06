Dr. Sven Seeger ist Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Bildrechte: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara / Warmuth

Im halleschen Elisabethkrankenhaus fiel das Erscheinen der Leitlinie passenderweise mit der Etablierung des Hebammenkreißsaals in der Klinik zusammen. Für das Team war die Leitlinie um Chefarzt Sven Seeger aber in mancher Hinsicht auch eine Enttäuschung, da sie in wesentlichen Teilen nicht neu sei, sondern beinahe eine 1:1-Übersetzung der britischen Empfehlungen. "Wir hätten uns schon mehr Innovation erhofft. Zumal das britische Gesundheitssystem nicht zwingend mit dem in Deutschland zu vergleichen ist", so der Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe.



Zudem seien viele Fachleute an der Entstehung der Studie beteiligt gewesen, die der außerklinischen Geburtshilfe besonders verbunden seien. "Im Kreißsaal wird uns immer wieder vor Augen geführt, wie bei zunächst normal verlaufender Geburt plötzliche Komplikationen entstehen, wo nur durch den Background einer gut organisierten Klinik Schaden von Mutter und Kind abgewendet werden kann", so Seeger. Somit stünde das Team ganz klar für eine Klinikgeburtshilfe, so sanft, aber auch so sicher wie möglich. Pro Jahr kommen in der Klinik etwa 2.000 Kinder zur Welt, damit sei man die geburtenstärkste Klinik in Sachsen-Anhalt.



Viele Punkte der Leitline habe man in den eigenen langjährigen Standards und den Betreuungskonzepten wiedergefunden. In einem zentralen Punkt könne das Team aber nicht mitgehen – dem zum CTG. "Auch wenn wir als Ärzte und Hebammen die Schwächen dieser Methode, insbesondere einer hohen sogenannten "Falsch Positivrate" kennen, so können wir uns, in Mangel von umsetzbaren Alternativen, nicht mit dem in der Leitlinie formulierten weitestgehenden Verzicht auf das CTG in der Routine identifizieren", sagte Chefarzt Sven Seeger.



Zudem formuliere die Leitlinie einen personellen Betreuungsanspruch unter der Geburt, wie er für viele Kliniken in Deutschland völlig unrealistisch sei. Das Elisabethkrankenhaus habe alle Hebammenstellen besetzt und könnte eine Hebammenbetreuung im 1:1-Verhältnis zu mehr als 80 Prozent umsetzen. Doch in vielen Kliniken sähe das anders aus.



Generell sollte mit einer Schwangeren immer ein informierter Konsens über die Art und Weise ihrer Entbindung bestehen. "Wir können nur empfehlen und beraten", so der Chefarzt.