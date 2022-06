Isabell Weise, Leiterin Kaiserschnitt-Selbsthilfegruppe in Halle: Was ich in der Kaiserschnitt-Selbsthilfegruppe so häufig erlebe, ist, dass die Frauen unter einem verringerten Selbstwertgefühl leiden und an sich zweifeln, warum sie das denn nicht geschafft haben [Anm. d. Red: eine natürliche Geburt]. Viele Frauen haben das Vertrauen in sich und den eigenen Körper verloren oder es ist stark gemindert. Das liegt auch an der Erwartungshaltung. Man denkt, man ist gut vorbereitet, geht in die Geburt, und plötzlich ist alles anders.