In Sachsen-Anhalt saßen laut Justizministerium Ende September 1.551 Gefangene in Haft, etwa 800 von Ihnen gehen einer Beschäftigung nach. In der JVA-Nebenstelle "Frohe Zukunft" in Halle seien derzeit 300 Gefangene untergebracht, 184 gehen demnach einer Beschäftigung nach.



Der Landesbetrieb für die Beschäftigung und Bildung der Gefangenen biete rund 1.000 Beschäftigungs- und Bildungsplätze an. Dazu gehören den Angaben zufolge neben der Arbeit in Eigenbetrieben Aushilfstätigkeiten im JVA-Betrieb, arbeitstherapeutische Maßnahmen und Arbeitstraining. Zudem gäbe es schulische und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, um die Gefangenen für ein Leben nach der Haft vozubereiten.



Geregelt ist die sogenannte Eckvergütung der Gefangenen in der Justizvollzugsvergütungsverordnung und dem Justizvollzugsgesetzbuch. Die Eckvergütung richtet sich nach dem Durchschnittgehalt aller gesetzlich rentenversicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das aktuell bei rund 40.000 Euro liegt. Die Eckvergütung beträgt neun Prozent dieser Bezugsgröße und wurde das letzte Mal 2002 vom Bundesverfassungsgericht von zuvor fünf Prozent angehoben.



Die genaue Höhe der Vergütung der Gefangenen wird je nach Art der Maßnahme und Leistung des Gefangenen eingestuft und beträgt 75 bis 141 Prozent der Eckvergütung.



Quelle: Justizministerium Sachsen-Anhalt