In Halle ist die Brandberge-Sporthalle die zentrale Notunterkunft in der Stadt. Rund 300 Menschen können dort zunächst untergebracht werden, teilte ein Sprecher mit. Am Donnerstag waren es dort 288. Die Stadt verwies darauf, dass sich diese Zahl täglich ändert, da man bestrebt sei, die Geflüchteten schnellstmöglich in Wohnungen zu vermitteln. Bisherige Unterkunft war eine andere Turnhalle. Die neue verfügt laut Stadt über eine größere Kapazität sowie bessere räumliche und technische Möglichkeiten. Zudem gebe es Räumlichkeiten, wohin sich Menschen zurückziehen können, und mehr Sanitäranlagen. Die erste Notunterkunft sei an ihre Grenzen gestoßen.