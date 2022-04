Aus dieser gesamten Gruppe der Beschäftigten wird auch der sogenannte Gender Pay Gap berechnet – also der Abstand (Englisch: "Gap") zwischen dem durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienst von Männern und dem von Frauen. Laut Statistischem Landesamt betrug der Gender Pay Gap in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 sieben Prozent. Bundesweit lag der Unterschied sogar bei 18 Prozent . Die neuen Bundesländer weisen dabei alle einen deutlich niedrigeren Unterschied zwischen Frauen und Männern auf als die alten Länder.

Welche Gründe es dafür gibt, war vor einigen Jahren Forschungsgegenstand des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). 2017 ging aus einer IAB-Analyse der Gehälter in Deutschland auf regionaler Ebene hervor, dass ein großer Faktor für die unterschiedliche Höhe des regionalen Gender Pay Gaps das niedrige Lohnniveau in den neuen Bundesländern ist. Männer in den alten Bundesländern verdienten 2017 durchschnittlich 43 Prozent mehr pro Tag als Männer in den neuen Bundesländern. Bei den Frauen war der relative Unterschied nur halb so groß. Anders gesagt: Frauen verdienen in den neuen Bundesländern nicht viel mehr, sondern Männer viel weniger.