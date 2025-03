Dennoch sind in Sachsen-Anhalt aktuell 157 größere Bauprojekte geplant, davon 93 an Bundesstraßen und 64 an Landesstraßen. "Wir wissen, dass die Situation der Landesstraßen nicht so ist, dass man sich da zufrieden zurücklehnen kann", sagte die Ministerin. Neubauten seien jedoch im Landesstraßennetz nicht vorgesehen, das Geld fließe ausschließlich in Sanierung und Modernisierung.