In Sachsen-Anhalt will Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD) aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte, dass das Land luxuriöse Elektroautos mit Steuergeldern gefördert hat. "So etwas darf sich nicht wiederholen", sagte Willingmann am Donnerstag im Landtag in Magdeburg.