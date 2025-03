Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Ronny Hartmann

Kreisumlage Kritik an Gesetz zu Kommunalfinanzen: "Dann gelten weniger Gemeinden als unterfinanziert"

28. März 2025, 07:00 Uhr

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will die Städte und Gemeinden entlasten. Dafür soll das Gesetz zur Kreisumlage geändert werden. Die Regierungskoalition bringt am Freitag ihren Entwurf in den Landtag ein. Der sorgt aber schon im Vorfeld für Kritik.