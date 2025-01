Sachsen-Anhalt: Mehr Geld für Feuerwehr und Katastrophenschutz

Millionenbeträge Mehr Geld für Feuerwehr und Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt

11. Januar 2025, 15:29 Uhr

Sachsen-Anhalt gibt künftig mehr Geld für Katastrophenschutz und Feuerwehr aus. Wie das Innenministerium mitteilte, fließen Millionenbeträge in den landeseigenen Katastrophenschutz und in Förderungen für den Brandschutz in den Kommunen. Das liegt auch am Hochwasser und den Waldbränden im vergangenen Jahr.