Die Staatsanwaltschaften und Gerichte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr Geldauflagen in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro verhängt. Davon flossen etwa 4,5 Millionen Euro in die Landeskasse, wie das Justizministerium in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Rund 1,2 Millionen Euro kamen gemeinnützigen Organisationen zugute.