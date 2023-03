Frauen und Männer Fünf Mythen über Gleichstellung

Janet Thiemann verfechtet die Frauenquote – aufgrund von Erfahrung. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Über die Frauenquote wird immer wieder heiß diskutiert. Janet Thiemann aus Magdeburg war 15 Jahre lang Geschäftsführerin eines Unternehmens in Magdeburg, hat danach selbst gegründet. Sie sagt: "Ich bin absoluter Verfechter der Quote! Wir lassen immer eher Leute in bestimmte Positionen nach oben wachsen, die uns am ähnlichsten sind. Warum? Weil wir einfach alle denken, wir wären die tollsten."



Sie sei zu der Zeit nicht so reflektiert gewesen. So seien die Personen in höhere Positionen gekommen, die genauso extrovertiert waren und ähnlich kommuniziert haben, wie sie selbst. So sei es auch bei Männern in Führungspositionen.