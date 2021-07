Diskussion um die Sprache Wo Sachsen-Anhalt beim Gendern steht

Gendern ist etwas Neues und Ungewohntes. Deswegen fällt es vielen Menschen unangenehm auf. "Sprachgewohnheiten sind sehr tief verankert. Wenn an denen gekratzt wird, erzeugt das häufig Irritationen", sagt Stefanowitsch. "Man denke nur an die Rechtschreibreform in den 1990er Jahren, die ganz Ähnliches ausgelöst hat." Auch bei einer Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT in Halle wurden mehrfach Punkte in diese Richtung genannt. Viele Menschen regen sich offenbar über gendersensible Sprache ab, weil sie in ihren Ohren ungewohnt oder gar falsch klingt.