Neue Geocaching-Touren in Halle, Bernburg, Köthen und Eisleben

Auf dem Weg über die Peißnitzinsel in Halle schauen Fritzi, Lucia und Friedrich immer wieder auf ein Smartphone. Mit Hilfe des GPS sind sie auf der Suche nach dem ersten Standort, an dem es ein Rätsel zu lösen gibt. Zunächst gehen sie auf die falsche Brücke, steuern dann aber die "Schwanenbrücke" an, eine historische Hängebrücke, die kurz hinter der Kindereisenbahn über einen Saalearm führt. Die Aufgabe lautet: "Wie viele Stahlseile halten die Hängebrücke?"