Bundesweit geringste Lebenserwartung für Jungen in Sachsen-Anhalt

Die Lebenserwartung in Sachsen-Anhalt insgesamt hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes einen neuen Höchststand erreicht. Nach Auswertung der Sterbefälle für die Jahre 2018/2020 könne für ein neugeborenes Mädchen eine Lebenszeit von 82,8 Jahren prognostiziert werden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag in Halle. Für Jungen liege der Wert bei 76,5 Jahren.