Studie Knapp ein Drittel der Sachsen-Anhalter sind Geringverdiener

Unterschiedlich groß sind die Anteile der Geringverdiener auch je nach Branche verteilt. Besonders häufig werden geringe Löhne demnach im Gastgewerbe (68,9 Prozent), in der Leiharbeit (67,9 Prozent) sowie in der Land- und Forstwirtschaft (52,7 Prozent) gezahlt. Die geringsten Anteile der Geringverdiener gibt es in der öffentlichen Verwaltung (2,5 Prozent), im Finanz- und Versicherungswesen (4,2 Prozent) sowie im Kommunikationsbereich (6 Prozent).