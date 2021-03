Digitale Vernetzung Gesundheitsämter nutzen Software zur Corona-Nachverfolgung meist nicht

Sachsen-Anhalts Gesundheitsämter nutzen kaum die neue Software SORMAS zur Rückverfolgung von Corona-Fällen. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Christina Buchheim hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Von den vierzehn Gesundheitsämtern im Land nutzen lediglich vier die Software - und zwar in Magdeburg, Stendal, dem Kreis Anhalt-Bitterfeld und dem Saalekreis. Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums hätten alle Ämter seit Ende Februar die Software nutzen sollen.

Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt Bildrechte: dpa

Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Sozialministerium haben die Gesundheitsämter Schwierigkeiten, die Software SORMAS zu nutzen. Zum einen sei sie zu kompliziert im laufenden Betrieb, zum anderen seien die technischen Voraussetzungen noch nicht überall gegeben. Denn die Daten aus dem alten Programm, genannt DEMIS, müssten in das neue Programm SORMAS übertragen werden. Doch es fehle an Schnittstellen. Laut Sozialministerium kommt hinzu, dass die Arbeitsabläufe im laufenden Pandemiegeschehen geändert werden müssen. Weiter heißt es: "Die Eingabe in SORMAS ist sehr zeitaufwendig und anspruchsvoll und damit bei wechselndem Personal fehleranfällig".