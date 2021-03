Kontaktbeschränkungen - Was gilt in Sachsen-Anhalt? In Sachsen-Anhalt dürfen sich aktuell zwei Hausstände treffen, wobei der zweite Hausstand nicht mehr als fünf Personen umfassen darf. Kinder bis zu 14 Jahren zählen nicht dazu. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit hohen Infektionszahlen gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Hier ist eine Zusammenkunft nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes mit maximal einer nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Kinder unter 3 Jahre bleiben bei der strengeren Kontaktbeschränkung unberücksichtigt.