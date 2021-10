Sachsen-Anhalts schwarz-rot-gelbe Landesregierung will die aktuell geltende 14. Corona-Verordnung überarbeiten, die am 12. November ausläuft. Die FDP hatte zuletzt auf Lockerungen gepocht. Grimm-Bennes Ministerium stimmt aktuell entsprechende Varianten ab. Man werde auch in der neuen Verordnung nicht nur auf die Inzidenzen, sondern auch auf die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivstationen schauen, sagte sie.