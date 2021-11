Doreen Fucke nimmt ihren Sohn am Mittwoch mit ins Büro. In die Schule schicken will sie ihn nicht. Denn sie fürchtet, dass die rund 250 Schülerinnen und Schüler an der Dessauer Grundschule ihres Sohns von nur zwei Lehrerinnen betreut werden – den einzigen beiden, die nicht streiken. So sei es jedenfalls beim letzten Streik gewesen.