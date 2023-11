Bildrechte: imago images/photothek

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Gewalt in Partnerschaften: 80 Prozent der Opfer in Sachsen-Anhalt sind Frauen

25. November 2023, 17:57 Uhr

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat das Innenministerium in Sachsen-Anhalt Zahlen zu sexualisierter Gewalt in Partnerschaften bekanntgegeben. Daraus geht hervor, dass 80 Prozent der Opfer in Sachsen-Anhalt Frauen sind. Innenministerin Tamara Zieschang ermutigt Betroffene, sich Hilfe zu suchen. Doch dazu braucht es nicht nur Mut, sondern auch Geld.