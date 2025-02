Der EU-Studie "Violence against Women: Abuse at Home, Work, in Public and Online" (übersetzt: "Gewalt gegen Frauen: Misshandlung zu Hause, auf Arbeit, in der Öffentlichkeit und online") zufolge hat ein Drittel aller Frauen in der Ländern der Europäischen Union zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit schon einmal Gewalt erfahren.