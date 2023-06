Bildungsministerin Eva Feußner sieht andere Ministerien in der Pflicht. Bildrechte: dpa

Doch das Haus von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will sich mit dem Problem nicht befassen. Man sehe "die Thematik nicht in der Zuständigkeit des Bildungsministeriums", reagiert Sprecher Elmer Emig auf MDR-Anfrage. Die Ursachen für mögliche Gewalt an Schulen würden zumeist außerhalb der Schulen liegen, also in anderen sozialen Räumen, so Emig weiter. Daher seien eher die Ministerien für Soziales, Inneres sowie Justiz in der Pflicht.