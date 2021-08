Polizeiliche Kriminalstatistik Rettungskräfte aus Sachsen-Anhalt werden vermehrt angegriffen

Für den Johanniter-Landesverband sind Angriffe vor allem dann schwierig, wenn nicht sofort Hilfe geholt werden kann. "Unter Umständen kann es in Sachsen-Anhalt bis zu einer halben Stunde in städtischen oder stadtnahen Bereichen dauern, bis die Polizei eintrifft", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Einsatzkräfte ziehen sich dann für gewöhnlich zurück, brechen den Einsatz ab oder bringen sich in Sicherheit. "Glücklicherweise stellen wir aber fest, dass unsere Mitarbeitenden auch in Situationen mit aggressiver Grundstimmung eher in einer Helferrolle wahrgenommen werden."