Der Pieper ertönt. Ein Notruf geht ein in der Rettungswache der Johanniter in Naumburg. Sven Siebert und seine Kollegin gehen schnellen Schrittes zum Einsatzwagen. Ein eingespieltes Team. Wenige Sekunden später sitzen beide im Rettungswagen. Blaulicht und Martinshorn werden eingeschaltet, während das Fahrzeug sich bereits in Bewegung setzt. Das Alarm-Signal ist ohrenbetäubend.

"Angst fährt nicht mit", sagt der Leiter der Rettungswache, Sven Siebert. "Aber Respekt, vor dem, was einen erwartet und vor dem, wie sich Patienten verhalten." Er stellt fest: Die Gewalt gegenüber Rettungssanitätern habe in den vergangenen Jahren zugenommen, während die Wertschätzung für ihre Arbeit weniger werde. Der 58-Jährige hatte bisher Glück. Aber er kennt Kollegen, die im Einsatz angegriffen wurden. "Das fängt an", erzählt Siebert, "mit Faustschlägen in den Bauchraum, mit Angreifern, die mit einem Messer vor einem stehen und endet schließlich in alltäglichen verbalen Angriffen, Beleidigungen. Das komplette Repertoire."