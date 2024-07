Gewitter und Starkregen haben am Mittwochabend in Teilen Sachsen-Anhalts die Feuerwehren beschäftigt. In Dessau-Roßlau wurden Straßen überflutet, Keller sind vollgelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr blieben größere Schäden aber aus.

Auf der nahe gelegenen Autobahn 9 prallte ein Auto in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. In Wittenberg stürzte ein Ast auf die B 2 im Stadtgebiet. Auch in Merseburg und Halle knickten wegen des Gewitters Bäume um. Größere Schäden blieben aber auch dort aus.

Weitere Gewitter am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen ist im Landkreis Börde zwischen Altenweddingen und Wolmirsleben der Blitz in einen Strohdiemen eingeschlagen und hat ihn in Brand gesetzt. Der Feuerwehreinsatz wird wohl noch Stunden dauern. Die Straße ist derzeit gesperrt.