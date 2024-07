Das unbeständige Wetter beschäftigt weiter die Menschen in Sachsen-Anhalt. Im Kreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld ist am Freitag in den Morgenstunden ein starkes Gewitter aufgezogen. In Wittenberg floss das Regenwasser in vier Keller; in Anhalt-Bitterfeld lief ein Gullideckel über, teilten die zuständigen Rettungsleitstellen auf MDR-Anfrage mit. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand. Auch weitere Schäden blieben aus.