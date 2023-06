Wegen des Unwetters kommt es bei der Bahn zu Beeinträchtigungen. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Außerdem gab es in Kelbra im Kreis Mansfeld-Südharz einen Wassereinbruch in die dortige Barbarossa-Klinik. In Havelberg im Landkreis Stendal geriet ein Haus nach einem Blitzeinschlag in Brand. Nahe Schönebeck im Salzlandkreis prallte ein Mann mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum und verletzte sich dabei. In und um Magdeburg fielen am Abend etliche Züge aus. Die Bahn empfahl den Reisenden am Magdeburger Hauptbahnhof daraufhin, sich für die Nacht Hotels zu suchen, berichtet ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT.