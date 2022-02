Eigenheimbesitzer sollten am Nachmittag einen Kontrollgang durch den Garten machen, riet Lohse. "Alles was an Grills, Gartenmöbeln oder an anderen Sachen abgestellt wurde, sollte man besser befestigen oder reinbringen." Gewerbetreibende sollten Werbetafeln entsprechend sichern oder abnehmen. "Wenn man es vorher in Ruhe abnehmen kann, hilft das in jedem Fall."

Aufgrund der aktuellen Wetterlage sagt die Stadt Halle alle Wochenmärkte am Donnerstag und Freitag ab. Das betrifft die Stände auf dem Marktplatz, in Halle-Neustadt und an der Vogelweide. Auch der Biomarkt ist durch den Veranstalter abgesagt worden. Auch die Stadt Weißenfels hat ihren Wochenmarkt abgesagt.

Außerdem warnt die Stadtverwaltung vor dem Betreten des Stadtwaldes. Das Risiko herabfallender Äste und umstürzender Bäume sei durch den Sturm deutlich höher als gewöhnlich.

Der Tiergarten Halberstadt hat ab Mittwochmittag seine Türen für Besucher geschlossen. Auch am Donnerstag bleibt der Tierpark geschlossen, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Am Donnerstag bleibt auch das Schloss Wernigerode für Besucher gesperrt.

Der Magdeburger Zoo bleibt am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Bildrechte: imago/Christian Schroedter Angesichts der Sturmwarnung haben auch der Tiergarten Bernburg, Tierpark Dessau und die Zoos in Magdeburg und Halle angekündigt, am Donnerstag nicht zu öffnen. Die Sicherheit für Mensch und Tier sei das oberste Gebot, so der Zoo Magdeburg in einer Mitteilung. Bei angekündigten orkanartigen Böen seien alte Bäume und herabfallende Äste eine Gefahrenquelle. Auch viele Tiere sollen am Donnerstag in ihren Häusern bleiben, weil in den Außengehegen bei Sturm Gefahren drohen. Sollte es keine zu großen Schäden geben, will der Zoo voraussichtlich am Freitag wieder öffnen.

Wegen erwarteter orkanartiger Böen auch in niederen Lagen empfiehlt der Nationalpark Harz, in den kommenden Tagen Wälder zu meiden. Gewarnt wird vor herabstürzenden Ästen.

Wegen des heraufziehenden Sturms hat die Brockenbahn am Mittwoch ihren Betrieb eingestellt. "Stürme sind wir im Harz gewohnt", sagt Dirk Bahnsen von den Harzer Schmalspurbahnen, "doch die Häufigkeit ist neu." Die Fahrten von Schierke auf den Gipfel sind schon gestrichen worden. Am Donnerstag fährt dann überhaupt kein Zug mehr. Nur die Strecke zwischen Nordhausen und Ilfeld wird bedient.

Auch die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen ein. Bundesweit könne es wegen des Sturmtiefs zu Verspätungen und Zug-Ausfällen kommen. Wie bei vergangenen Sturm-Lagen weitet die Bahn erneut die Gültigkeit ihrer Tickets aus. Laut Webseite können Reisende mit Fernverkehrs-Ticket für Donnerstag und Freitag bereits ab Mittwoch sowie bis sieben Tage nach Störungs-Ende ihr Ticket "entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren". Unabhängig davon verweist das Unternehmen auf die Fahrgast-Rechte im Bahnverkehr, für den Fall von Verspätungen und Ausfällen.

Angesichts des Unwetters hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff die Bürgerinnen und Bürger im Land zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich zu Hause. Das gilt insbesondere für den Harz. Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen und informieren Sie sich über die aktuelle Lage.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ruft angesichts von Sturm Xandra zu besonderer Vorsicht auf. Bildrechte: dpa