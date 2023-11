Bildrechte: Bernd März

Wintereinbruch Schnee und Schneeregen sorgen für glatte Straßen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

28. November 2023, 06:21 Uhr

Der Winter hat in der Nacht zu Dienstag und am Dienstagmorgen auch im Flachland in Sachsen-Anhalt zu Straßenglätte geführt. Nach Schnee und Schneeregen kam es zu mehreren Unfällen.