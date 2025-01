In Teilen Sachsen-Anhalts droht am Dienstag gefährliches Glatteis. Jörg Schröder vom MDR-Wetterstudio sagte MDR SACHSEN-ANHALT, betroffen sei vor allem die Altmark. Dort ziehe am Morgen ein kleines Regengebiet von Niedersachsen herein. Aktuell herrschten auch in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel Minustemperaturen und die Böden seien gefroren. Wenn dieser Sprühregen dann auf Straßen und Gehwege falle, könne es gefährlich glatt und rutschig werden.