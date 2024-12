Mit rund 155 Millionen Euro fördern der Bund und das Land Sachsen-Anhalt den Ausbau von Glasfaseranschlüssen. Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, sind die Fördermittel für insgesamt 14 Ausbauprojekte in ganz Sachsen-Anhalt bestimmt. Unter anderem gehen Mittel in die Landkreise Harz, Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Wittenberg, Jerichower Land, aber auch in die Altmark und an die Stadtwerke Schönebeck sowie mehrere Städte.