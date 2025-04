Bildrechte: imago images/Eckhard Stengel

Plan der Telekom Schnelles Glasfaser-Internet für 70.000 Haushalte in Sachsen-Anhalt

21. April 2025, 12:19 Uhr

Die Telekom will fast 70.000 weitere Haushalte und Unternehmen in Sachsen-Anhalt mit Glasfaser-Internet ausstatten. In 15 Städten sollen noch im Frühling Bauarbeiten beginnen. Insgesamt werde die Zahl der Haushalte in Sachsen-Anhalt mit Glasfaseranschluss in diesem Jahr auf fast 400.000 steigen, sagt das Unternehmen.