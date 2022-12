"In den frühen Morgenstunden zieht ein Regengebiet über die Harzregion und die westliche Börde zu uns herein", sagt Jörg Schröder aus dem MDR Wetterstudio. "Weil der Regen auf den gefrorenen Boden fällt, wird es auf Straßen und Gehwegen erst einmal in diesen Regionen relativ glatt. Das Regengebiet zieht dann weiter nach Osten, so dass man Montagvormittag in den meisten Regionen mit Glätte rechnen muss."