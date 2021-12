In Süden und Südwesten von Sachsen-Anhalt muss von Sonntagabend bis Montagfrüh mit Glatteis gerechnet werden. Im Burgenlandkreis, im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Saalekreis sowie im Oberharz könne es verbreitet gefrierenden Regen oder Sprühregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig mit.