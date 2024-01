In Sachsen-Anhalt warnt der Deutsche Wetterdienst flächendeckend vor glatten Straßen. Demnach wird am Mittwoch bis zehn Uhr vor rutschigen Straßen gewarnt. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, waren die Temperaturen in der Nacht bei lockerer Bewölkung auf Werte zwischen -4 und -6 Grad gefallen. Im Harz waren bis zu -10 Grad erwartet worden.