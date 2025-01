Straßenglätte hat in Sachsen-Anhalt am Mittwochmorgen für mehrere Unfälle gesorgt. Auf der Autobahn 38 wurden ab dem Dreieck Südharz in Richtung Leipzig vier Unfälle gezählt. Dabei wurden nach Mitteilung der Autobahnpolizei mehrere Menschen verletzt. Zwischen Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz und Querfurt im Saalekreis ist die A38 in Richtung Leipzig derzeit gesperrt.