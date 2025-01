Glatte Straßen und Gehwege Wegen Glatteis: Patienten-Flut an Klinikum in Halle

08. Januar 2025, 15:53 Uhr

Frost und Eis haben am Mittwochmorgen für Unfälle und Behinderungen auf den Straßen in Sachsen-Anhalt gesorgt. In Halle mussten 111 Menschen nach Stürzen im Klinikum Bergmannstrost behandelt werden. Auf der A38 verunglückte ein Notarztwagen.