Die "Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäße Lebensgestaltung" ist die derzeit größte neonazistische Organisation in Deutschland. Sie vertritt völkisch-rassistisches Gedankengut. Die Gruppierung versteht sich als Glaubensbund, der "die Kultur der nordeuropäischen Menschenart" bewahren, erneuern und weiterentwickeln will. Bundesvorsitzender ist ein Sachsen-Anhalter: Jens Bauer aus Elsteraue im Burgenlandkreis. Er organisierte im vergangenen Jahr auch mehrere Demonstrationen in Zeitz gegen die Corona-Maßnahmen. Dafür gründete er die Initiative "Ganzheitlich Leben und Handeln".

Ihre regelmäßigen überregionalen Treffen führt die Gruppe in Illfeld, einem Ortsteil von Harztor in Nordthüringen, durch. Das geht aus einer Antwort der Thüringer Landesregierung auf eine Kleine Anfrage einer Linken-Politikerin hervor. So fanden im Jahr 2019 laut Landesregierung insgesamt fünf mehrtägige Treffen in Illfeld statt, zu denen jeweils 100 bis 300 Personen aus ganz Deutschland kamen. Die geschlossenen Veranstaltungen haben den Anschein von "Familienveranstaltungen", sollen aber das Interesse an dem rechtsextremistischen Regelwerk der "Artgemeinschaft" wecken. Laut Verfassungsschutzbericht nehmen an diesen Treffen auch regelmäßig einzelne Personen aus Sachsen teil.

Die Zahl der Anhängerinnen und Anhänger in Thüringen liegt demnach im niedrigen zweistelligen Bereich, sie haben keine Führungsfunktionen innerhalb der Organisation. Die Landesregierung erkennt bei den Thüringer Anhängerinnen und Anhängern "Verbindungen sowohl in den Bereich rechtsextremistischer Parteien als auch in die Neonaziszene". In Sachsen-Anhalt zählt die Gruppe etwa 30 Mitglieder.