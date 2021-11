Umfrage zu Lebenszufriedenheit Sachsen-Anhalter erstmals an der Spitze des Glücksatlas

Die Sachsen-Anhalter haben in der Corona-Pandemie einer Umfrage zufolge nur wenig an Lebenszufriedenheit eingebüßt. Weil das Minus in anderen Bundesländern deutlicher ausgefallen ist, liegt Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Dauerspitzenreiter Schleswig-Holstein auf Platz 1 des Rankings. Erstmals steht ein ostdeutsches Bundesland an der Spitze.