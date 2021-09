Die Goitzsche gehört zu den schönsten Seen in Deutschland.

Die Goitzsche bei Bitterfeld und der Arendsee in der Altmark gehören wieder zu den beliebtesten Seen in Deutschland. Das hat eine Umfrage der Internetseite "seen.de" ergeben. Sieger 2021 wurde demnach der Scharmützelsee in Brandenburg vor dem Bodensee in Süddeutschland. Die Goitzsche kommt auf Rang 3, vor dem Arendsee.