Insekten aus Südeuropa Zahl der Gottesanbeterinnen in Sachsen-Anhalt steigt rasant

12. August 2024, 16:23 Uhr

Neuer Melderekord für Gottesanbeterinnen in Sachsen-Anhalt: Mehr als 3.000 Exemplare der Fangschrecken wurden im vergangenen Jahr gesichtet. Die Tiere sind eigentlich in Südeuropa zuhause, breiten sich aber infolge des Klimawandels immer weiter aus – auch in Sachsen-Anhalt.