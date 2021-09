"Es sind mit Blick auf den Herbst Entscheidungen mit Augenmaß getroffen worden", sagte Grimm-Benne angesichts der Beschlüsse. Bislang wird in den Ländern unterschiedlich mit Neuinfektionen in einer Klasse umgegangen. Teilweise wird nur der Sitznachbar in Quarantäne geschickt, teilweise die ganze Klasse.