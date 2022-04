Hintergrund des Konflikts war eine Aussage von Grimm-Benne bei einem Neujahrsempfang 2020. Dort behauptete sie, AMEOS transferiere „opulente Gewinne“ aus Sachsen-Anhalt ins Ausland. AMEOS wehrte sich dagegen und zog dagegen vor Gericht und gewann. Die knapp 30.000 Euro Prozesskosten für die Ministerin übernahm zunächst das Land, also der Steuerzahler. Diese Entscheidung war damals jedoch ohne rechtliche Prüfung getätigt worden.

Tatsache sei, dass die Übernahme von Rechtsschutzkosten für Mitglieder der Landesregierung allerdings nicht geregelt sei, so Barthel. Er spricht von einer klassischen Regelungslücke. Bei anderen normalen Beamten sei eine solche Übernahme jedoch nicht vertretbar – so die dort vorherrschenden Regelungen.

Ministerin Grimm-Benne hatte bereits vor der Prüfung durch den Rechnungshof erklärt, sie werde sich dessen Bewertung unterwerfen. Noch vor dem Abschlussbericht zahlte sie die in Rede stehenden 29.450,60 Euro aus eigener Tasche an die Landeskasse.

Neben dem Fall an sich übte der Rechnungshof auch Kritik an der Aktenlage im Sozialministerium. Diese sei insgesamt nur ungenügend gewesen, so Barthel, und Widerspreche allen gängigen Standards, die für den Rechnungshof vertretbar wären.