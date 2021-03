Für Kita- und Schulkinder in Sachsen-Anhalt wird es ab Montag wie geplant kostenlose Corona-Schnelltests geben. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ja, die Tests sind da". Sie würden am Freitag an die Schulen und Kitas im Land ausgeliefert. Eltern und Schulträger würden per Brief über die Schnelltests informiert, so dass die Tests am Montag starten könnten.