Deutlich höheres Niveau als zuletzt Schwere Grippewelle: Bislang 24 Tote in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt erlebt in diesem Jahr eine besonders schwere Grippewelle. In der akuten Welle gab es bereits 17.500 gemeldete Influenzafälle. Ärzte berichten, dass die Infektionen zudem besonders heftige und lange Verläufe haben. Dass die Krankheitswelle diesmal so massiv ist, führt Gunther Gosch von der Landesärztekammer auch auf die Corona-Schutzmaßnahmen zurück.