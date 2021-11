In Sachsen-Anhalt wurden in dieser Saison bisher nur vereinzelte Grippefälle gemeldet.

In Sachsen-Anhalt wurden in dieser Saison bisher nur vereinzelte Grippefälle gemeldet.

Die Grippesaison ist in Sachsen-Anhalt bisher verhalten angelaufen. "Die saisonale Grippewelle hat noch nicht begonnen, bisher treten nur sporadisch Fälle auf", teilte das Landesamt für Verbraucherschutz in Halle auf Nachfrage mit. Elf Influenza-Meldefälle seien bislang übermittelt worden. In der Vorsaison seien es im gleichen Zeitraum drei Fälle gewesen.

2020 habe es in der 39. Kalenderwoche den ersten Influenza-Meldefall gegeben, in diesem Jahr in der 37. Woche. Als Saisonstart gelte jeweils die 36. Kalenderwoche, das ist die erste vollständige September-Woche. In den vergangenen Jahren begannen Grippewellen aber oft erst im Januar, hieß es. "Der Verlauf der kommenden Grippewelle lässt sich nicht vorhersagen", so das Landesamt für Verbraucherschutz.