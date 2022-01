Die Grünen in Sachsen-Anhalt wollen das Bestattungsgesetz reformieren. Unter anderem fordern sie, die Sargpflicht aufzuheben. Diese gelte neben Sachsen nur noch in Sachsen-Anhalt, so Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Konkret soll bei der Erdbestattung auch eine Bestattung in Tüchern erlaubt werden. Diese soll generell für alle Menschen, die in Sachsen-Anhalt leben, möglich sein. Bisher war die Nachfrage nach Tuchbestattungen in Sachsen-Anhalt gering. Laut einer Umfrage der Bestatterinnung des Landes wurde in den vergangenen 25 Jahren ein einziges Mal eine Tuchbestattung verlangt.